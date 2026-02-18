Deftige Söder-Tirade: „Tiktok-Tante“, „rote Heidi“

Die grüne Bundestags-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisierte ihrerseits das Frauenbild von Bundeskanzler Friedrich Merz: „Leider haben wir da einen Bundeskanzler, dessen Frauenbild irgendwo zwischen „Sissi“ und „Dinner for One“ oder kurz nach der Einführung der Spülmaschine stehengeblieben ist.“ Und sie setzte hinzu: „Wenn er solche Sprüche über Frauen reißt, dann erinnert er mich immer ein bisschen an das Windows 95 der deutschen Politik – ein Betriebssystem, für das es kein Update mehr gibt und das man aus Sicherheitsgründen besser nicht mehr ausspielen sollte.“