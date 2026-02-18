Plus bei Urlaubern: Briten fliegen jetzt auf uns

Die aktuell laufenden Semesterferien bedeuten für viele Familien auch: Reisezeit! Nicht alle zieht es dabei in die Ferne: „Die Oberösterreicher machen sehr gerne Urlaub im eigenen Bundesland, da haben wir einen hohen Wert im Vergleich mit anderen Ländern“, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich-Tourismus.