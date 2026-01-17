Grünen-Politiker beschimpft Söder als „Hurensohn“

Söder sieht bayerisches Geld als Druckmittel. Der Freistaat ist der mit Abstand größte Zahler beim Länderfinanzausgleich und drängt dementsprechend auf neue Regeln. Mehrere Ministerpräsidenten wiesen Söders Forderung zurück. Im Saarland spottete Anke Rehlinger (SPD): „Wenn man die Logik des MP-Kollegen Söder ernst nimmt, wäre Bayern bis 1987 nicht existent gewesen.“ Bayern sei lange Jahre Nehmerland gewesen, während das Saarland Deutschlands Wirtschaft gestützt habe.