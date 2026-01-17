„Mit lieben Grüßen“
Grünen-Politiker beschimpft Söder als „Hurensohn“
Huch, was ist denn da los? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder polarisiert gerne und viel. Seine jüngsten Vorschläge trieben politische Widersacher erneut zur Weißglut – und ein grüner Nachwuchspolitiker verlor daraufhin völlig die Fassung.
Luis Bogba, Chef der Grünen Jugend Bayern, hat Ministerpräsident Markus Söder in einem Instagram-Video schwer beleidigt und indirekt als „Hurensohn“ bezeichnet. Doch worum geht es eigentlich?
Vorschlag erhitzt die Gemüter
Söder schlug zuletzt vor, finanzschwache Bundesländer zusammenzulegen. Die deutschen Strukturen mit 16 Bundesländern seien nicht entscheidungs- und wettbewerbsfähig, so lautete seine übergeordnete Kritik. Den Freistaat Bayern klammerte er freilich aus seinen Überlegungen aus.
Söder sieht bayerisches Geld als Druckmittel. Der Freistaat ist der mit Abstand größte Zahler beim Länderfinanzausgleich und drängt dementsprechend auf neue Regeln. Mehrere Ministerpräsidenten wiesen Söders Forderung zurück. Im Saarland spottete Anke Rehlinger (SPD): „Wenn man die Logik des MP-Kollegen Söder ernst nimmt, wäre Bayern bis 1987 nicht existent gewesen.“ Bayern sei lange Jahre Nehmerland gewesen, während das Saarland Deutschlands Wirtschaft gestützt habe.
Während Rehlinger diplomatisch blieb, ließ der Grünen-Politiker Bogba nun jedes politische Feingefühl vermissen. Ein Video zeigt den Nachwuchschef, wie er zu einem Song des Rappers Haftbefehl rappt. Während er die beleidigende Textzeile spricht, wird ein Bild von Söder eingeblendet (siehe Bild oben). Das Video ist untertitelt mit „mit lieben Grüßen nach Bayern“.
Kritiker sehen Bogbas Verhalten als Widerspruch zu den Werten der Grünen, die sich gegen Hass und Hetze aussprechen. Der 23-Jährige übernahm im Oktober 2025 das Amt des Bundespressesprechers der Grünen Jugend. Bogba studiert internationale Migration und interkulturelle Beziehungen.
CSU fordert Rücktritt von Grünen-Politiker
Seine verbale Eskalation sorgte vor allem in Bayern für Aufregung. „Diese Entgleisung ist unglaublich und darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. (...) Luis Bogba muss sein Amt als Vorsitzender der Grünen Jugend sofort niederlegen und sich beim Bayerischen Ministerpräsidenten entschuldigen“, forderten CSU und Freie Wähler gegenüber „Focus Online“.
Wirklich neu ist Söders Vorschlag ohnehin nicht. Zuletzt scheiterte 1996 der Plan eines Zusammenschlusses von Berlin und Brandenburg bei einer Volksabstimmung. Das Thema dürfte aber weiter beschäftigen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.