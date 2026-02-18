Pleitegeier kreist über Lingenhöle Performance

Das Unternehmen befasst sich mit Planung, Produktion und Ausführung von elektromechanischen Geräten. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Markus Walla in Dornbirn bestellt, wie der KSV1870 berichtet. Über die Ursache für die finanzielle Schieflage liegen derzeit keine Informationen vor. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 2. April anmelden.