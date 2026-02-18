Pleitegeier kreist über Lingenhöle Performance
Konkursverfahren
Das Unternehmen Lingenhöle Performance in Feldkirch ist pleite, der Schuldenstand beträgt 750.000 Euro. Unklar sind derzeit noch die Gründe für das Finanz-Fiasko.
Über das Vermögen der Lingenhöle Performance GmbH mit Sitz in Feldkirch wurde das Konkursverfahren eröffnet. Die Firma steht mit 750.000 Euro in der Kreide, 21 Dienstnehmer sind betroffen.
Das Unternehmen befasst sich mit Planung, Produktion und Ausführung von elektromechanischen Geräten. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Markus Walla in Dornbirn bestellt, wie der KSV1870 berichtet. Über die Ursache für die finanzielle Schieflage liegen derzeit keine Informationen vor. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 2. April anmelden.
