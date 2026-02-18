Sieben Verletzte wegen Rauchgas und Katzenbissen

Ein ausgedehnter Wohnungsbrand in OÖ forderte am Mittwochvormittag gleich sieben Verletzte. Darunter waren drei junge Kinder, drei Einsatzkräfte und die Wohnungsinhaberin. Alle kamen mit eher leichten Verletzungen davon. Vier Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, die übrigen wurden von geretteten Katzen verletzt.
Ein ausgedehnter Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus im Welser Stadtteil Pernau forderte am Mittwochvormittag gleich sieben Verletzte. Ersten Informationen zufolge wurden drei Kinder im Baby- bis Kindergartenalter sowie eine erwachsene Person vom Roten Kreuz mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser eingeliefert.
Katzen verletzten Einsatzkräfte
Doch der giftige Rauch war nicht der einzige Grund für die Verletzungen: Aus der Wohnung wurden auch vier Katzen gerettet, eine davon habe bereits sehr geschwächt gewirkt.
Die anderen jedoch bedankten sich offenbar mit Zähnen und Krallen bei ihren Lebensrettern – so sehr, dass auch eine Polizistin und zwei Floriani von tierischen Verletzungen ins Krankenhaus kamen, wobei einer der Kameraden nur oberflächlich verletzt wurde. Das Rote Kreuz war mit fünf Rettungsautos und dem Einsatzleiter vor Ort, der Notarzt wurde nicht alarmiert.
