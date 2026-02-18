Sogar die Belastung des Gehirns wird analysiert

Die meisten Tourenwagen-Meisterschaften beginnen erst Mitte April, für das PS-Talent Raphael Rennhofer ist aber bereits jetzt neben seinem Zivildienst Vollgas angesagt. Zumindest am Computer, denn der Niederneukirchener bestreitet die „Porsche Esports Endurance Trophy Nürburgring“, eine von Manthey Racing organisierte iRacing Serie. Was in der Vorbereitung auf die „echte“ Saison aber ebenso wichtig ist: Die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit und der Grundkonstitution.