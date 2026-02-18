Sogar die Belastung des Gehirns wird analysiert

Das auch in Niederneukirchen (Oberösterreich) wohnhafte PS-Talent Raphael Rennhofer arbeitet in der Vorbereitung auf die neue Tourenwagen-Saison mit einem Neurotech-Startup zusammen, das auch bereits mit der Schweizer Luftwaffe oder einem Unternehmen für militärische Trainingssysteme kooperierte.
Die meisten Tourenwagen-Meisterschaften beginnen erst Mitte April, für das PS-Talent Raphael Rennhofer ist aber bereits jetzt neben seinem Zivildienst Vollgas angesagt. Zumindest am Computer, denn der Niederneukirchener bestreitet die „Porsche Esports Endurance Trophy Nürburgring“, eine von Manthey Racing organisierte iRacing Serie. Was in der Vorbereitung auf die „echte“ Saison aber ebenso wichtig ist: Die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit und der Grundkonstitution.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.