Ärzte raten dringend zur Impfung gegen RSV-Virus

Impfung bester Schutz

Den besten Schutz bietet eine Impfung, die in Österreich für alle Neugeborenen empfohlen wird und gratis ist. „Das Risiko für einen schweren Verlauf ist im ersten halben Lebensjahr besonders hoch. Daher ist es wichtig, dass die Immunisierung geborener Babys sofort in den ersten Lebenstagen erfolgt“, so Ariane Biebl, Dozentin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde. Bei erwarteten Risikogeburten sollten sich die Mütter selbst in der 32. Schwangerschaftswoche impfen lassen. „Damit ist ein sofortiger Schutz für das Baby durch Antikörper über den Mutterkuchen gewährleistet“, so Sabine Enengl, Leitende Oberärztin der Geburtshilfe.