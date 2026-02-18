Prostituierte verkehrte neben Kinder-Beistellbett

„Relevante Aspekte umfassend aufklären“

FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml äußerte sich in der offiziellen Aussendung deutlich: „Die weiteren Ermittlungen laufen. Ziel ist es, alle strafrechtlich relevanten Aspekte umfassend aufzuklären und mögliche Hintergründe sowie Verantwortlichkeiten lückenlos zu prüfen.“ Weiter meint er: „Solche Kontrollen sind notwendig, damit gerade solche erschütternden Fälle ausnahmslos ans Licht gebracht und aufgeklärt werden können. Wenn Minderjährige betroffen sind, ist für uns klar: Der Schutz von Kindern steht an erster Stelle. Hier darf es keinerlei Toleranz geben.“