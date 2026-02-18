Betrunkener Innviertler schlug auf Polizisten ein

Polizisten entdeckten den 23-jährigen Rieder in der Volksfeststraße. Sie stellten ihren Streifenwagen quer über die Fahrbahn, um weitere gefährliche Situationen mit Autofahrern zu verhindern. Als der Betrunkene das merkte, ging er auf die Beamten zu und schlug mit den Fäusten gegen die Beifahrertür des Polizeiwagens, sodass der Beifahrer diese nicht öffnen konnte.