Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festnahme

Betrunkener Innviertler schlug auf Polizisten ein

Oberösterreich
18.02.2026 09:53
Festnahme
Festnahme(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Beim Feiern massiv übertrieben hat am Faschingsdienstag ein 23-Jähriger in Ried im Innkreis. Der junge Bursch war am Abend derart abgefüllt, dass er zunächst den Straßenverkehr gefährdete und dann noch auf alarmierte Polizeibeamte losging. Er wurde festgenommen und muss nun mit einem Verfahren u. a. wegen schwerer Körperverletzung rechnen.

0 Kommentare

Mehrere Anrufe erreichten am Dienstagabend die Polizei in Ried. Autolenker meldeten, dass ein alkoholisierter Mann laut schreiend auf der Straße herumtorkelte. Der Betrunkene soll mehrere gefährliche Situationen verursacht und auch mehrmals gestürzt sein.

Polizisten entdeckten den 23-jährigen Rieder in der Volksfeststraße. Sie stellten ihren Streifenwagen quer über die Fahrbahn, um weitere gefährliche Situationen mit Autofahrern zu verhindern. Als der Betrunkene das merkte, ging er auf die Beamten zu und schlug mit den Fäusten gegen die Beifahrertür des Polizeiwagens, sodass der Beifahrer diese nicht öffnen konnte.

Schlag ins Gesicht
Der Beamte am Fahrersitz ging rund ums Auto und forderte den Mann auf, sein Verhalten sofort einzustellen, doch der Angesprochene ignorierte das. Bei der anschließenden Befragung, die zunächst noch einigermaßen friedlich begonnen hatte, versetzte der 23-Jährige einem der Polizisten plötzlich einen wuchtigen Schlag ins Gesicht, sodass dieser leicht benommen zurückwich.

Beiden Beamten gelang es schließlich, den jungen Mann festzunehmen, obwohl er sich heftig zur Wehr setzte. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der aggressive Innviertler in die Justizanstalt Ried eingeliefert.

Bei einem freiwilligen Alkotest konnten bei ihm 1,8 Promille nachgewiesen werden. Gegen den renitenten Bursch wird nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und versuchter schwerer Sachbeschädigung ermittelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.02.2026 09:53
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Zehn Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
194.757 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.736 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
116.461 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1215 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1146 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Oberösterreich
Streit spitzt sich zu
Ordensspitäler: Beschluss für neuen Streik steht
Festnahme
Betrunkener Innviertler schlug auf Polizisten ein
Seltene Krankheit
Florentina (3) sucht dringend ihren Lebensretter
Krone Plus Logo
Reklame für Armyshop
Soldaten kommen mit einem „blauem Auge“ davon
Prominenter Protest
„Der Bürgermeister muss seine Zusage einhalten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf