Ordensspitäler: Beschluss für neuen Streik steht

Beschluss für einen neuen Streik liegt vor

Als Angebot liege lediglich ein zusätzlicher regulärer Urlaubstag statt eines Sonderurlaubs sowie ein Rechtsanspruch, angesparte Zeitguthaben zu konsumieren, statt sie auszahlen zu lassen, am Tisch. Für viele Beschäftigte sei das zu wenig. Ob es in der nächsten Verhandlungsrunde am 24. Februar Bewegung gibt, bleibt offen. Sollte diese ausbleiben, könnten weitere Arbeitskampfmaßnahmen folgen. Ein Beschluss für einen neuen Streik, konkret am Dienstag, 3. März, liege vor, berichten die Gewerkschafter.