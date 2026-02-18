„Der Bürgermeister muss seine Zusage einhalten“

Prominente wie Reinhold Bilgeri, Chris Lohner, Franzobel oder Erwin Steinhauer appellieren an den SPÖ-Bürgermeister von Laakirchen, das lokale KZ-Mahnmal nicht vom Stadtplatz zu entfernen und am Friedhof zu verstecken. Schauspieler Cornelius Obonya appelliert sogar in einem offenen Brief an ihn, den Gedenkstein sichtbar und erkennbar dort zu belassen, wo er bisher stand.