Durchreisende ziehen Beton-Sperre eigenmächtig weg

Neuankömmlinge wollten Platz schaffen

Ganz ohne Zwischenfall blieb es aber doch nicht. Weil das Areal mittlerweile nahezu ausgelastet ist und für größere Wohnmobile kaum noch Platz bietet, kamen einige Neuankömmlinge jetzt auf eine ebenso kreative wie problematische Idee: Sie zogen mit ihren Autos die Betonabsperrungen beim nebenan gelegenen Grillplatz mit Gurten zur Seite, um die Fläche kurzerhand in eine Erweiterung des Durchreiseplatzes umzuwandeln – eine Tat, die aber nicht lang unbeantwortet blieb.