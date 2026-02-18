Gastro-Betriebe bestellen vermehrt Billigprodukte

Der Gastronomie-Großhändler Transgourmet mit Sitz in Traun (OÖ) hat seinen Umsatz 2025 geringfügig um 1,6 Prozent auf 910,2 Millionen Euro gesteigert. Ein starkes Plus gab es mit 23 Prozent hingegen beim Absatz von günstigen Produkten. Das Unternehmen will heuer einen neuen Standort eröffnen.
Angesichts des herausfordernden Umfelds sind die beiden Österreich-Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck mit dem kleinen Umsatzwachstum von 1,6 Prozent zufrieden. „2025 war für viele Gastronomiebetriebe ein Jahr der Zurückhaltung und des Kalkulierens“, sagt Panholzer. Gegen Jahresende habe das Geschäft wieder deutlich angezogen, heißt es von Transgourmet.
Mehr Billig- sowie Bio-Produkte
Die Gastronomiebetriebe hätten im Vorjahr verstärkt günstige Produkte nachgefragt, was der Eigenmarke „Economy“ ein deutliches Umsatzplus von 23 Prozent bescherte. „Gefragt waren im Vorjahr auch erneut einsatzfertige Lösungen, die Arbeitsprozesse vereinfachen und wertvolle Zeit sparen“, schildert Panholzer. Gleichzeitig wuchsen aber auch die Umsätze im Bio- und im pflanzenbasierten Bereich jeweils um rund zwölf Prozent, die Bio-Eigenmarke „Natura“ erlöste 2025 um fast 22 Prozent mehr als im Jahr davor.
Neuer Standort in Innsbruck
Transgourmet mit Sitz in Traun – nach eigenen Angaben Marktführer in der Gastronomie-Belieferung – betreibt in Österreich 17 Abhol- und Zustellstandorte, beschäftigt 2.195 Mitarbeitende und beliefert mehr als 86.000 aktive Kundinnen und Kunden im gesamten Bundesgebiet. Rund 70 Prozent des Umsatzes werden mit Zustellung erwirtschaftet. Im Herbst 2026 soll ein weiterer Standort in Innsbruck-Kematen eröffnet werden, in den ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag investiert wird. Gleichzeitig wurden die Pläne für einen Standort Wien-West endgültig aufgegeben, laut Unternehmen sei das Projekt am „Widerstand einer kleinen Gruppe“ gescheitert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.