Gastro-Betriebe bestellen vermehrt Billigprodukte

Neuer Standort in Innsbruck

Transgourmet mit Sitz in Traun – nach eigenen Angaben Marktführer in der Gastronomie-Belieferung – betreibt in Österreich 17 Abhol- und Zustellstandorte, beschäftigt 2.195 Mitarbeitende und beliefert mehr als 86.000 aktive Kundinnen und Kunden im gesamten Bundesgebiet. Rund 70 Prozent des Umsatzes werden mit Zustellung erwirtschaftet. Im Herbst 2026 soll ein weiterer Standort in Innsbruck-Kematen eröffnet werden, in den ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag investiert wird. Gleichzeitig wurden die Pläne für einen Standort Wien-West endgültig aufgegeben, laut Unternehmen sei das Projekt am „Widerstand einer kleinen Gruppe“ gescheitert.