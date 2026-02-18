Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Transgourmet-Bilanz

Gastro-Betriebe bestellen vermehrt Billigprodukte

Oberösterreich
18.02.2026 14:47
Transgourmet beliefert Gastronomiebetriebe (Symbolbild).
Transgourmet beliefert Gastronomiebetriebe (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Gastronomie-Großhändler Transgourmet mit Sitz in Traun (OÖ) hat seinen Umsatz 2025 geringfügig um 1,6 Prozent auf 910,2 Millionen Euro gesteigert. Ein starkes Plus gab es mit 23 Prozent hingegen beim Absatz von günstigen Produkten. Das Unternehmen will heuer einen neuen Standort eröffnen.

0 Kommentare

Angesichts des herausfordernden Umfelds sind die beiden Österreich-Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck mit dem kleinen Umsatzwachstum von 1,6 Prozent zufrieden. „2025 war für viele Gastronomiebetriebe ein Jahr der Zurückhaltung und des Kalkulierens“, sagt Panholzer. Gegen Jahresende habe das Geschäft wieder deutlich angezogen, heißt es von Transgourmet.

Mehr Billig- sowie Bio-Produkte
Die Gastronomiebetriebe hätten im Vorjahr verstärkt günstige Produkte nachgefragt, was der Eigenmarke „Economy“ ein deutliches Umsatzplus von 23 Prozent bescherte. „Gefragt waren im Vorjahr auch erneut einsatzfertige Lösungen, die Arbeitsprozesse vereinfachen und wertvolle Zeit sparen“, schildert Panholzer. Gleichzeitig wuchsen aber auch die Umsätze im Bio- und im pflanzenbasierten Bereich jeweils um rund zwölf Prozent, die Bio-Eigenmarke „Natura“ erlöste 2025 um fast 22 Prozent mehr als im Jahr davor.

Neuer Standort in Innsbruck
Transgourmet mit Sitz in Traun – nach eigenen Angaben Marktführer in der Gastronomie-Belieferung – betreibt in Österreich 17 Abhol- und Zustellstandorte, beschäftigt 2.195 Mitarbeitende und beliefert mehr als 86.000 aktive Kundinnen und Kunden im gesamten Bundesgebiet. Rund 70 Prozent des Umsatzes werden mit Zustellung erwirtschaftet. Im Herbst 2026 soll ein weiterer Standort in Innsbruck-Kematen eröffnet werden, in den ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag investiert wird. Gleichzeitig wurden die Pläne für einen Standort Wien-West endgültig aufgegeben, laut Unternehmen sei das Projekt am „Widerstand einer kleinen Gruppe“ gescheitert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.02.2026 14:47
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.431 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.860 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
120.120 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1217 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Oberösterreich
„Museum Total“
Ferienspaß in Linzer Museen mit nur einem Ticket
Transgourmet-Bilanz
Gastro-Betriebe bestellen vermehrt Billigprodukte
Bei Babys
Ärzte raten dringend zur Impfung gegen RSV-Virus
Darunter drei Kinder
Sieben Verletzte wegen Rauchgas und Katzenbissen
Obduktion angeordnet
Verwandte stießen in Wohnhaus auf zwei Leichen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf