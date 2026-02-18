Ferienspaß in Linzer Museen mit nur einem Ticket

Diese Semesterferien werden garantiert nicht langweilig: Die Ferienaktion „Museum Total“ lädt ab Donnerstag, 19. Februar, bis Sonntag, 22. Februar, dazu ein, mit einem Ticket vier Tage lang acht Linzer Museen zu erkunden. Diese bieten ein buntes Programm. Die perfekte Aktion für Familien mit Kindern!
Die Türen stehen offen, und Museen zeigen sich von ihren überraschendsten Seiten: Die Ferienaktion „Museum Total“ lädt alle dazu ein, mit nur einem Ticket acht Linzer Museen zu erkunden. Viele besondere Erlebnisse warten auf die Besucher.
Plötzlich wird Kunst laut und bunt, Geschichte greifbar und Wissen zum Abenteuer. So gibt es im Ars Electronica Center Labore rund um Digitales, im Francisco Carolinum bietet man Mode- oder Malworkshops.
Zeitreisen, Wichtelwald und Stahltour
Im Lentos ist eines der Highlights der Stickerworkshop „Sichtbar werden“. Ausgangspunkt ist die aktuelle Ausstellung „Mädchen* sein!?“. Im Schlossmuseum gibt es Kreativstationen und den Familienrundgang „Spurensuche im Wichtelwald“.
Im OK taucht man in Afrika ein, es gibt aber auch eine Leselounge und eine Puppenwerkstatt. Die voestalpine Stahlwelt bietet Werkstouren mit Workshops für Kinder. Im Nordico dreht sich alles um „Sehnsucht Frieden“, im StifterHaus macht man eine Zeitreise. „Museum Total“ ist auf Familien, Kinder und Jugendliche zugeschnitten. Aber auch interessierte Erwachsene sind natürlich herzlich eingeladen, durch die Museen zu ziehen.
Jedes Museum bietet einzigartige Parcours voller Ideen, Geschichten und Aha-Momente an. Vormittags und nachmittags gibt es Rundgänge, Workshops, Expeditionen, Rätsel- und Thementouren.
Die Ticketpreise bei „Museum total“ von 19. bis 22. Februar 2026: 14 € für Erwachsene, 6 € für Kinder bis 14 Jahre, Kinder unter 6 Jahren frei. Die Tickets sind in allen beteiligten Museen sowie online erhältlich und gelten für alle vier Tage. Ticket weitergeben ist erlaubt! Bei einigen Workshops muss man sich vorher online anmelden.
