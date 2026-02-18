Ferienspaß in Linzer Museen mit nur einem Ticket

Im OK taucht man in Afrika ein, es gibt aber auch eine Leselounge und eine Puppenwerkstatt. Die voestalpine Stahlwelt bietet Werkstouren mit Workshops für Kinder. Im Nordico dreht sich alles um „Sehnsucht Frieden“, im StifterHaus macht man eine Zeitreise. „Museum Total“ ist auf Familien, Kinder und Jugendliche zugeschnitten. Aber auch interessierte Erwachsene sind natürlich herzlich eingeladen, durch die Museen zu ziehen.