Nach langer Krankheit

Ex-Posthof-Leiter Wilfried Steiner verstorben

Oberösterreich
18.02.2026 11:45
Wilfried Steiner galt als engagierter Kulturmacher in Linz
Wilfried Steiner galt als engagierter Kulturmacher in Linz(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Wilfried Steiner war lange künstlerischer Leiter im Linzer Posthof, er setzte Impulse für neue Entwicklungen. Er war auch als Schriftsteller erfolgreich tätig. In den letzten Monaten kämpfte er mit einer schweren Krankheit. Am 17. Februar 2026 ist Steiner nun verstorben – ein Schock für die Linzer Kulturszene.

Wilfried Steiner kam 1999 aus der Salzburger Arge Nonntal nach Linz und übernahm neben Wilfried Ponesch die künstlerische Leitung im Posthof. Er etablierte die Literaturschiene, entwickelte aber auch Improtheater und Tanztheater in der Kulturstätte im Linzer Hafen weiter. Nach Ponesch leitete er noch an der Seite von Gernot Kremser u.a. die Literatur- und Tanzsparte.

Viel beachtete Romane
Steiner erlebte aber auch als Schriftsteller den Durchbruch, er verstand es hervorragend, recherchiertes Wissen in fesselnde und zugleich vergnügliche Geschichten einzustricken. Romane wie »Der Weg nach Xanadu« (2003) und »Bacons Finsternis« (2010) wurden überregional beachtet.

In den letzten Monaten hatte sich Steiner bereits wegen einer schweren Krankheit zurückgezogen, bis er Ende 2025 in Pension ging.

Am Dienstag, 17. Februar, ist er verstorben.  „Mit unermüdlicher Neugier und Leidenschaft hat er hier nicht nur der Literatur ein prägendes Zuhause gegeben. Auch neue Entwicklungen wie zeitgenössischen Tanz, Improtheater oder internationale Comedy erkannte er früh und förderte sie als einer der ersten in Österreich mit großer Überzeugung“, bilanziert nun das Team im Posthof nach Steiners Ableben.

„Als KollegInnen und FreundInnen verlieren wir mit ihm einen feinsinnigen Zuhörer, einen aufrichtigen Ratgeber und unbeugsamen Mitstreiter“, trauert das Posthof-Team.

18.02.2026 11:45
Oberösterreich

