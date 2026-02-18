Ex-Posthof-Leiter Wilfried Steiner verstorben

Am Dienstag, 17. Februar, ist er verstorben. „Mit unermüdlicher Neugier und Leidenschaft hat er hier nicht nur der Literatur ein prägendes Zuhause gegeben. Auch neue Entwicklungen wie zeitgenössischen Tanz, Improtheater oder internationale Comedy erkannte er früh und förderte sie als einer der ersten in Österreich mit großer Überzeugung“, bilanziert nun das Team im Posthof nach Steiners Ableben.

„Als KollegInnen und FreundInnen verlieren wir mit ihm einen feinsinnigen Zuhörer, einen aufrichtigen Ratgeber und unbeugsamen Mitstreiter“, trauert das Posthof-Team.