Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“

ÖVP: „Schuss ins eigene Knie“

Der Koalitionspartner ÖVP ist wenig begeistert von dem Vorschlag. Gerade Oberösterreich sei auf qualifizierte Arbeitskräfte – auch aus dem Ausland – angewiesen, um den Wohlstand langfristig abzusichern, wie Soziallandesrat Christian Dörfel betont: „Wer arbeitet und ins System einzahlt, muss auch einen ordentlichen Zugang zum Gesundheitssystem haben.“ Besonders in der Pflege setzt Oberösterreich und auch andere Bundesländer (wir haben berichtet) gezielt auf die Anwerbung von Pflegekräften in Drittstaaten.