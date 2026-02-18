„Werden verfluchte Osloer Verträge aufheben“

„Staatseigentum“ und neue Siedlungspläne

Eine Aufhebung der Osloer Verträge und die Ausweitung der israelischen Souveränität auf das Westjordanland käme einer Annexion gleich. Die israelische Regierung hatte zuletzt mehrere Maßnahmen beschlossen, um die Kontrolle über das seit 1967 besetzte Westjordanland auszuweiten: Am Sonntag billigte das israelische Kabinett ein Verfahren zum Registrieren von Boden im Westjordanland als „Staatseigentum“. Die neuen Siedlungspläne wurden international scharf kritisiert. 85 UNO-Staaten forderten Israel am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung zu einer Kehrtwende auf.