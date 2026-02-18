Betrunkener E-Biker (46) rammte Fußgängerin

Papas Fußstapfen als Ziel des „Jamaikaners“
Am Dienstagabend kam es beim Müllner Steg in der Stadt Salzburg zu einer Kollision zwischen einem 46-jährigen E-Biker und einer 34-jährigen Fußgängerin aus Deutschland. Beide wurden verletzt. Der Radfahrer war alkoholisiert.
Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam, ist nicht bekannt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Salzburger in das Uniklinikum Salzburg verbracht.
Ein Alkotest bei dem Mann ergaben 1,96 Promille. Außerdem trug er keinen Sturzhelm. Die Deutsche begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.
