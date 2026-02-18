Rumänen bestahlen Chinesin im Zug nach Salzburg

Zell konnte nicht feiern, aber in Kroatien jubeln
Bereits Ende Jänner haben zwei Rumänen (32, 43) einer Chinesin im Zug von Deutschland nach Salzburg ihre Tasche gestohlen. In dieser befanden sich unter anderem Dokumente, Schmuck und ein Tablet. Mit der erbeuteten Kreditkarte wurden mehrere Abbuchungen durchgeführt.
Im Zuge der Ermittlungen konnten nun die zwei Täter ausgeforscht werden, berichtet die Polizei. Der 32-Jährige zeigte sich umfassend geständig.
Der 29-jährigen Chinesin entstand ein Gesamtschaden von rund 1900 €. Die Rumänen werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.
