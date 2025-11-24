Nur zwei Länder trotzen dem Einbürgerungs-Boom

Die Politiker predigen es seit Jahren: Die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut – und das, was am Ende einer gelungenen Integration stehen soll. Um sie zu erlangen, müssen Ansuchende bekanntlich nicht nur die Nationalhymne singen, sondern sich auch zehn Jahre lang rechtmäßig und ununterbrochen im Land aufhalten. Zehn Jahre nach der großen Flüchtlingswelle zeigt eine aktuelle Erhebung von Statistik Austria jetzt, dass das in den Bundesländern unterschiedlich gut funktioniert.