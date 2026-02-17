Vorteilswelt
17.02.2026 11:40
Falsch entsorgte Batterien und Akkus sorgen für Brände.
Falsch entsorgte Batterien und Akkus sorgen für Brände.(Bild: Gregor Waltl)
Von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Weil es in Entsorgungsbetrieben immer öfter zu verheerenden Bränden aufgrund falsch entsorgter Batterien und Akkus kommt, denkt man an, ein Pfandsystem einzuführen. Unsere Frage des Tages vom 17. Februar lautet daher: „Nach Einsatz auf Flaschen und Dosen: Ist Pfand bei Batterien sinnvoll?“

Was halten Sie von dieser Idee? Würden Sie ein Pfandsystem begrüßen oder sind Sie mit der derzeitigen Lösung zufrieden? Glauben Sie, die Rückgabequote würde sich dadurch erhöhen lassen? Wird sich dadurch die Brandgefahr in den Entsorgungsbetrieben langfristig minimieren lassen? 

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

