Erster Kuss seit Weihnachten war „wunderschön“

Langläufer Johannes Hoesflot Klaebo ist der unumstrittene Köng der Olympischen Spiele 2026 – der Wikinger gewann als erster Wintersportler sechs Goldmedaillen. Die „Krone“ präsentiert passend dazu auch die anderen großen Helden der heurigen Spiele.
Der Sprung in eine neue Dimension: Der Langläufer Johannes Hoesflot Klaebo ist für den größten „Gold-Raub“ verantwortlich, den Winter-Olympia je gesehen hat. Der 29-jährige Norweger stürmte gestern im abschließenden 50-km-Marathon zum sechsten Sieg: „Ich habe so viele Gefühle, die ich gar nicht in Worte fassen kann.“ Freundin Pernille beendete im Ziel mit dem ersten Kuss seit Weihnachten die freiwillige Quarantäne: „Einfach wunderschön.“
Doch auch in anderen Sportarten gab es bemerkenswerte Mehrfach-Sieger ...
