Erster Kuss seit Weihnachten war „wunderschön“

Der Sprung in eine neue Dimension: Der Langläufer Johannes Hoesflot Klaebo ist für den größten „Gold-Raub“ verantwortlich, den Winter-Olympia je gesehen hat. Der 29-jährige Norweger stürmte gestern im abschließenden 50-km-Marathon zum sechsten Sieg: „Ich habe so viele Gefühle, die ich gar nicht in Worte fassen kann.“ Freundin Pernille beendete im Ziel mit dem ersten Kuss seit Weihnachten die freiwillige Quarantäne: „Einfach wunderschön.“