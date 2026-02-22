Herbert vs. Herbert: Gar nicht zum Lachen

Mit ebendiesem „brutalen, unmenschlichen Gerede“ wollte der andere Herbert nur einen Tag zuvor, am Aschermittwoch, seine Version der Heiterkeit verströmen. Wie ein Mini-Trump bediente sich Kickl bei dessen Rhetorik. Er sprach von „Hirntoten“ in der Regierung, degradierte Beate Meinl-Reisinger frauenverachtend zur „Sachspende“ für die Ukraine und hetzte gegen all jene, die keine so wackeren „Vollzeitpatrioten“ sind wie er. Vorneweg natürlich gegen Migranten, die er mit der „Airbert One“ aus dem Land schmeißen will. Haha, das findet wohl nur einer lustig, dem das Lachen über sich selbst im beleidigten Hals stecken bleibt.