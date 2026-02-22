Hauser: „Ich wäre am liebsten irgendwo abgebogen“

Lisa Hauser blieb im Biathlon-Massenstart ohne Chance – dafür zeigte Anna Andexer erneut auf.
Während Anna Andexer bis über beide Ohren strahlte, war Lisa Hauser enttäuscht. Für Österreichs Biathlon-Damen hätte der abschließende Olympia-Massenstart in Antholz vor knapp 20.000 Fans nicht unterschiedlicher verlaufen können. Ex-Weltmeisterin Hauser, die nicht ganz fit ins Rennen ging („Das ist keine Ausrede“), war nach dem ersten Schießen mit drei Fehlern aus dem Rennen und wurde 26. „Ich wäre am liebsten irgendwo abgebogen. Aufgeben tut man aber nicht, ich habe mich auch nicht getraut“, konnte die Tirolerin im Gespräch mit der „Krone“ schon wieder scherzen. „Ich habe mich am Ende durchgekämpft, es waren viele Leute für mich da.“
„Sprachlos und glücklich“
Andexer, nie besser als 24. im Weltcup, wurde zum zweiten Mal Neunte bei diesen Spielen. Je größer die Bühne, desto besser scheint die Junioren-Weltmeisterin zu werden. „Es schaut fast so aus, einfach genial! Ich bin sprachlos und unglaublich glücklich“, erklärte die Salzburgerin. Was beide einte: „Wir sind froh, dass es jetzt heim geht und wir eine Pause haben.“ Gold ging in einem packenden Rennen an die Französin Oceane Michelon.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.