Hauser: „Ich wäre am liebsten irgendwo abgebogen“

Während Anna Andexer bis über beide Ohren strahlte, war Lisa Hauser enttäuscht. Für Österreichs Biathlon-Damen hätte der abschließende Olympia-Massenstart in Antholz vor knapp 20.000 Fans nicht unterschiedlicher verlaufen können. Ex-Weltmeisterin Hauser, die nicht ganz fit ins Rennen ging („Das ist keine Ausrede“), war nach dem ersten Schießen mit drei Fehlern aus dem Rennen und wurde 26. „Ich wäre am liebsten irgendwo abgebogen. Aufgeben tut man aber nicht, ich habe mich auch nicht getraut“, konnte die Tirolerin im Gespräch mit der „Krone“ schon wieder scherzen. „Ich habe mich am Ende durchgekämpft, es waren viele Leute für mich da.“