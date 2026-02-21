Augenärzte warnen vor diesem Beauty-Trend

50 Prozent Komplikationsrate

In Österreich ist dieser Eingriff noch nicht zugelassen. „Dieser Trend ist sehr bedenklich“, sagt die Wiener Augenärztin und Präsidentin der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft, Dr. Gabriela Seher. Sie warnt, dass die Komplikationsrate mit über 50 Prozent sehr hoch sei. Außerdem würde – wenn die OP nicht reibungslos verläuft – ein Sinnesorgan betroffen sein und man im schlechtesten Fall nichts mehr sehen.