Augenärzte warnen vor diesem Beauty-Trend

Während sich viele „Makel“ mittlerweile per Beauty-OP beheben lassen, war bisher die Augenfarbe die letzte Sache, die sich nicht ändern ließ. Das ist nun anders. Auf Instagram propagieren Ärzte einen gefährlichen neuen Trend …
Himmelblau, Olivgrün und Perlgrau sind die beliebtesten Farben der Keratopigmentation, der Änderung der Augenfarbe. Das Verfahren, bei dem die Hornhaut tätowiert wird, lässt den Traum von blauen Augen wahr werden. Auf den sozialen Netzwerken hält dieser Beauty-Trend längst Einzug.
Jubelnde Kunden auf Instagram
Die eindrucksvollen Vorher-Nachher-Bilder sollen neue Kundschaft anlocken. Influencer, Missen und aber auch Menschen von nebenan sind darauf zu sehen. Die dazu passenden Videos zeigen die Reaktionen, wenn die meist braunäugigen Patienten mit ihrer neuen, hellen Augenfarbe von der OP erwachen. Jubelschreie inklusive.
50 Prozent Komplikationsrate
In Österreich ist dieser Eingriff noch nicht zugelassen. „Dieser Trend ist sehr bedenklich“, sagt die Wiener Augenärztin und Präsidentin der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft, Dr. Gabriela Seher. Sie warnt, dass die Komplikationsrate mit über 50 Prozent sehr hoch sei. Außerdem würde – wenn die OP nicht reibungslos verläuft – ein Sinnesorgan betroffen sein und man im schlechtesten Fall nichts mehr sehen.
Nach 40 Minuten neues Aussehen
Bei der Hornhaut-Tätowierung werden bei einer rund 40-minütigen Operation Pigmente mittels Laser in die Hornhaut eingebracht. Die Langzeitfolgen sind weitgehend unerforscht, in vielen Ländern wird von einem solchen Eingriff aufgrund der potenziell schweren Nebenwirkungen abgeraten – es kann zu Lichtempfindlichkeit, Schmerzen und Infektionen kommen. Die neue Augenfarbe hält nach dem Eingriff ein Leben lang.
Patienten reisen ins Ausland
Weil die Behandlung in Österreich und Deutschland nicht zugelassen ist, reisen Patienten in Länder wie Frankreich, Italien, Rumänien, die Schweiz, Spanien oder die USA. Eine solche Operation kostet rund 5000 Euro pro Auge, für beide gibt es einen „Rabattpreis“ von 9000 Euro. Das Farbsortiment umfasst acht Farben. Im AKH Wien seien auch schon „Rückkehrer“ mit Komplikationen behandelt worden.
Die Augen-Gesellschaft rät daher dringend von der Augentätowierung ab. „Bei einem Behandlungsfehler ist es außerdem schwierig, seine Behandlungsansprüche durchzusetzen“, warnt Dr. Seher. Im schlimmsten Fall könnte man die Behandlungskosten zur Behebung von Komplikationen selbst zahlen müssen.
Jetzt auch Luxus-Ordination für VIPs
Diese Risiken tun dem Trend des Augenfarben-Änderns dennoch keinen Abbruch. Eine der auf Instagram aktivsten Ordinationen, „FLAAK by New Color“, eröffnete gerade eben ihren neuen Standort im Monaco. „Eine neue Abteilung für unsere VIP-Kunden“ - heißt es auf der Seite.
