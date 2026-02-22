Traum-Finale! USA gegen Kanada, LIVE ab 14.10 Uhr

Das olympische Traum-Finale im Männer-Eishockey ist perfekt! Die großen Gold-Favoriten USA und Kanada prallen in Mailand aufeinander. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Für die mit NHL-Stars versehenen Erzrivalen geht es dabei nicht nur um den Olympiasieg, sondern auch um Prestige, Ehre und die Eishockey-Vorherrschaft. Während die Kanadier ihren zehnten olympischen Titel anpeilen, greifen die US-Amerikaner nach ihrem dritten – dem ersten seit 46 Jahren.
Die National Hockey League (NHL) hätte wohl kaum ein besseres Drehbuch schreiben können, als sich die stärkste Liga der Welt bereit erklärte, ihre Spieler zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder zu den Winterspielen zu schicken. Für Kanada geht es um den Ausbau des Vermächtnisses, hat Eishockey hier doch seinen Ursprung und gilt als nationale Religion. Für die Vereinigten Staaten bietet es eine Chance auf Revanche, 16 Jahre nachdem die Kanadier ihnen in einer dramatischen Verlängerung in Vancouver Gold weggeschnappt haben. Der letzte olympische Titelgewinn gelang 1980 beim „Miracle on Ice“ gegen die Sowjetunion.
Lange Rivalität
„Die Rivalität mit Kanada hat eine lange Geschichte“, sagte US-Stürmer Brock Nelson, dessen Großvater 1960 Olympia-Gold gewann und dessen Onkel 1980 zum Kader der berühmten Siegertruppe gehörte. „Es wird nicht ein einziges Fernsehgerät in den USA und Kanada geben, auf dem nicht das Spiel läuft“, sagte US-Crack Matthew Tkachuk, bekennender Fan von Donald Trump. Vor einigen Tagen hatten italienische Medien für den Fall des US-Finaleinzugs berichtet, dass sich die Polizei auf einen Besuch des US-Präsidenten vorbereite.
Kanada will sich jedenfalls in Mailand krönen. „Es ist eine riesige Gelegenheit. Wir müssen bereit sein“, sagte Nathan MacKinnon. Fraglich ist die Finalteilnahme des verletzten Sidney Crosby. Nicht nur die größte Eishockey-Nation der Welt fiebert mit, ob ihr Kapitän und Superstar am Sonntag wieder mitspielen kann. „Das wäre unglaublich“, sagte Kanadas Flügelstürmer Seth Jarvis. „Sein Einfluss auf die Kabine ist nicht zu unterschätzen. Einen Typen wie ihn am Sonntag dabei zu haben, hätte einen massiven Einfluss für uns.“
Kanada hatte sich in den K.o.-Spielen alles andere als sattelfest präsentiert, sowohl gegen Tschechien (4:3 n.V.) als auch Finnland (3:2) standen die „Ahornblätter“ kurz vor dem Aus. Deutlich weniger Mühe hatte Weltmeister USA beim 6:2 im Halbfinale mit der Slowakei. Beide Finalisten sind bei den Winterspielen bisher ungeschlagen. „Das sind die beiden wirklich besten Mannschaften bei diesem Turnier. Wir haben die Chance, wirklich etwas Großes zu erreichen“, sagte US-Stürmer Jack Eichel. Vorbild sind die US-Frauen, die am Donnerstag die Kanadierinnen im Finale 2:1 n.V. besiegt haben.
Kuriose Ausnahmeregelungen in Kanada
In Kanada führt das Finale unterdessen am Sonntag zu teilweise kuriosen Lockerungen der Alkoholgesetze. In der Provinz Ontario dürfen Bars und Restaurants bereits anders als sonst schon ab 6.00 Uhr in der Früh Alkohol ausschenken, Spielbeginn ist dort um 8.10 Uhr Ortszeit. Auch in anderen kanadischen Provinzen sind Ausnahmeregelungen geplant.
