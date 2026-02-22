Traum-Finale! USA gegen Kanada, LIVE ab 14.10 Uhr

Die National Hockey League (NHL) hätte wohl kaum ein besseres Drehbuch schreiben können, als sich die stärkste Liga der Welt bereit erklärte, ihre Spieler zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder zu den Winterspielen zu schicken. Für Kanada geht es um den Ausbau des Vermächtnisses, hat Eishockey hier doch seinen Ursprung und gilt als nationale Religion. Für die Vereinigten Staaten bietet es eine Chance auf Revanche, 16 Jahre nachdem die Kanadier ihnen in einer dramatischen Verlängerung in Vancouver Gold weggeschnappt haben. Der letzte olympische Titelgewinn gelang 1980 beim „Miracle on Ice“ gegen die Sowjetunion.