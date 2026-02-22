Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte

Auch Straßen können gefährdet sein

Mit dem intensiven Schneefall seien weiterhin spontane Lawinen möglich. Diese könnten teilweise in tiefe Schichten durchreißen und groß werden. Exponierte Verkehrswege könnten stark gefährdet sein, heißt es weiter.

Zudem seien einzelne Nass- und Gleitschneelawinen möglich. „Dies besonders an Böschungen und Grashängen unterhalb von rund 1800 Meter.“ „Die Verhältnisse für Wintersport abseits gesicherter Pisten bleiben allgemein sehr gefährlich“, betonen die Experten.