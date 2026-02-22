Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte

Fünf Tote, zahlreiche Verletzte, Dutzende Einsätze: Das ist die traurige Lawinenbilanz nur von Freitag und Samstag – und nur für Tirol! Die Gefahr ist nach wie vor nicht gebannt, wie ein dramatischer Lawinenabgang im Bereich der Franz-Senn-Hütte in den Stubaier Alpen (siehe Video oben) eindrucksvoll zeigt. Zu Schaden kam niemand – auch weil der Wirt seine Hausgäste bereits vor Tagen sicherheitshalber ins Tal geschickt hatte.
Am späten Samstagnachmittag, exakt um 16.25 Uhr, donnerte die riesige Staublawine aus rund 2500 Meter Höhe nordwestlich der Franz-Senn-Hütte (2149 m) in den Stubaier Alpen bei Neustift vom Bereich des Rinnensees in Richtung der Hütte hinunter. Das Naturspektakel wurde auf Videos festgehalten. Die eindrucksvollen Aufnahmen stammen zum einen von der Kamera des Kraftwerks für die Hütte etwas unterhalb des Schutzhauses und zum anderen von den Webcams direkt bei der Hütte.
Die Lawine brach etwa 500 Höhenmeter in großer Breite (siehe Bild mit schraffiertem Bereich) ab und stoppte bei etwa 2000 Metern östlich unterhalb der Hütte. Sie ging über den Zustieg zur Senn-Hütte.
Gäste vor Tagen ins Tal geschickt
Hüttenwirt Thomas Fankhauser hatte bereits vor einigen Tagen die Hausgäste aus Sicherheitsgründen ins Tal geschickt und angemeldeten Gästen nahegelegt, nicht zu kommen. Sonst hätte es wohl Tote gegeben.
Wir kennen diese Lawine bereits, für die Hütte selbst bestand keine Gefahr.
Hüttenwirt Thomas Fankhauser
Fankhauser ließ die Gäste kostenlos stornieren, derzeit befindet er sich mit dem Personal allein in dem Schutzhaus. „Wir kennen diese Lawine bereits, für die Hütte selbst bestand keine Gefahr“, schildert er. Das Kraftwerk fiel aus, weil weiter hinten wohl andere Lawinen den Alpeiner Bach verlegten.
Tödliche Lawinenserie in Tirol
Die Serie an tödlichen Lawinenabgängen hatte sich in Tirol am Samstag fortgesetzt. In Serfaus (Bezirk Landeck) ist ein 41-jähriger Einheimischer von einem Schneebrett erfasst und verschüttet worden. Der Mann konnte von seinem Begleiter und weiteren Ersthelfern mittels LVS-Signal geortet und schließlich aus fast zweieinhalb Metern Tiefe ausgegraben werden.
Das Opfer musste reanimiert werden. Der 41-Jährige verstarb später in der Innsbrucker Klinik. Damit sind seit Freitag allein in Tirol fünf Menschen bei Lawinenabgängen gestorben. Landesweit wurde am Samstag wegen der großen Lawinengefahr sogar AT-Alert ausgelöst.
Auch am Sonntag verbreitet Warnstufe 4
Die Lawinensituation auf Tirols Bergen bleibt auch am Sonntag extrem angespannt. Verbreitet herrscht Warnstufe 4 von 5. „Der Neuschnee der vergangenen Tage und die mit dem starken bis stürmischen Wind entstandenen Triebschneeansammlungen sind an allen Expositionen sehr störanfällig. Wintersportler können sehr leicht Lawinen auslösen. Die Gefahrenstellen sind zahlreich. Sie liegen in allen Höhenlagen, besonders im Bereich der Waldgrenze sowie oberhalb der Waldgrenze“, warnt der Lawinenwarndienst in seinem Lagebericht.
Auch Straßen können gefährdet sein
Mit dem intensiven Schneefall seien weiterhin spontane Lawinen möglich. Diese könnten teilweise in tiefe Schichten durchreißen und groß werden. Exponierte Verkehrswege könnten stark gefährdet sein, heißt es weiter.
Zudem seien einzelne Nass- und Gleitschneelawinen möglich. „Dies besonders an Böschungen und Grashängen unterhalb von rund 1800 Meter.“ „Die Verhältnisse für Wintersport abseits gesicherter Pisten bleiben allgemein sehr gefährlich“, betonen die Experten.
„Negativlawinen unbedingt melden“
Um unnötige Sucheinsätze zu vermeiden, sei es wichtig, auch Negativlawinen zu melden, appellierte indes das Land Tirol. „Wer Negativlawinen – also einen Lawinenabgang bei dem niemand zu Schaden kommt – beobachtet, sollte diese unbedingt unverzüglich der Leitstelle Tirol melden.“ Die Meldung von Negativlawinen sei telefonisch über den Notruf 144, den Alpinnotruf 140 oder über die SOS-EU-Alp-App möglich.
