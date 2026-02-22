Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weiter große Gefahr

Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte

Tirol
22.02.2026 07:59
Porträt von Hubert Rauth
Porträt von Peter Freiberger
Von Hubert Rauth und Peter Freiberger

Fünf Tote, zahlreiche Verletzte, Dutzende Einsätze: Das ist die traurige Lawinenbilanz nur von Freitag und Samstag – und nur für Tirol! Die Gefahr ist nach wie vor nicht gebannt, wie ein dramatischer Lawinenabgang im Bereich der Franz-Senn-Hütte in den Stubaier Alpen (siehe Video oben) eindrucksvoll zeigt. Zu Schaden kam niemand – auch weil der Wirt seine Hausgäste bereits vor Tagen sicherheitshalber ins Tal geschickt hatte.

0 Kommentare

Am späten Samstagnachmittag, exakt um 16.25 Uhr, donnerte die riesige Staublawine aus rund 2500 Meter Höhe nordwestlich der Franz-Senn-Hütte (2149 m) in den Stubaier Alpen bei Neustift vom Bereich des Rinnensees in Richtung der Hütte hinunter. Das Naturspektakel wurde auf Videos festgehalten. Die eindrucksvollen Aufnahmen stammen zum einen von der Kamera des Kraftwerks für die Hütte etwas unterhalb des Schutzhauses und zum anderen von den Webcams direkt bei der Hütte.

Die Hütte im roten Kreis. Das Ausmaß der Lawine im schraffiertem Bereich.
Die Hütte im roten Kreis. Das Ausmaß der Lawine im schraffiertem Bereich.(Bild: Franz-Senn-Hütte, Krone KREATIV)

Die Lawine brach etwa 500 Höhenmeter in großer Breite (siehe Bild mit schraffiertem Bereich) ab und stoppte bei etwa 2000 Metern östlich unterhalb der Hütte. Sie ging über den Zustieg zur Senn-Hütte.

Binnen Sekunden verschwand die Hütte im „Schneestaub“.
Binnen Sekunden verschwand die Hütte im „Schneestaub“.(Bild: Franz-Senn-Hütte)

Gäste vor Tagen ins Tal geschickt
Hüttenwirt Thomas Fankhauser hatte bereits vor einigen Tagen die Hausgäste aus Sicherheitsgründen ins Tal geschickt und angemeldeten Gästen nahegelegt, nicht zu kommen. Sonst hätte es wohl Tote gegeben.

Zitat Icon

Wir kennen diese Lawine bereits, für die Hütte selbst bestand keine Gefahr.

Hüttenwirt Thomas Fankhauser

Fankhauser ließ die Gäste kostenlos stornieren, derzeit befindet er sich mit dem Personal allein in dem Schutzhaus. „Wir kennen diese Lawine bereits, für die Hütte selbst bestand keine Gefahr“, schildert er. Das Kraftwerk fiel aus, weil weiter hinten wohl andere Lawinen den Alpeiner Bach verlegten.

Tödliche Lawinenserie in Tirol
Die Serie an tödlichen Lawinenabgängen hatte sich in Tirol am Samstag fortgesetzt. In Serfaus (Bezirk Landeck) ist ein 41-jähriger Einheimischer von einem Schneebrett erfasst und verschüttet worden. Der Mann konnte von seinem Begleiter und weiteren Ersthelfern mittels LVS-Signal geortet und schließlich aus fast zweieinhalb Metern Tiefe ausgegraben werden.

Direkt unterhalb einer Bahntrasse ging die Lawine in Serfaus ab.
Direkt unterhalb einer Bahntrasse ging die Lawine in Serfaus ab.(Bild: Polizei)

Das Opfer musste reanimiert werden. Der 41-Jährige verstarb später in der Innsbrucker Klinik. Damit sind seit Freitag allein in Tirol fünf Menschen bei Lawinenabgängen gestorben. Landesweit wurde am Samstag wegen der großen Lawinengefahr sogar AT-Alert ausgelöst.

Auch am Sonntag verbreitet Warnstufe 4
Die Lawinensituation auf Tirols Bergen bleibt auch am Sonntag extrem angespannt. Verbreitet herrscht Warnstufe 4 von 5. „Der Neuschnee der vergangenen Tage und die mit dem starken bis stürmischen Wind entstandenen Triebschneeansammlungen sind an allen Expositionen sehr störanfällig. Wintersportler können sehr leicht Lawinen auslösen. Die Gefahrenstellen sind zahlreich. Sie liegen in allen Höhenlagen, besonders im Bereich der Waldgrenze sowie oberhalb der Waldgrenze“, warnt der Lawinenwarndienst in seinem Lagebericht.

Auch Straßen können gefährdet sein
Mit dem intensiven Schneefall seien weiterhin spontane Lawinen möglich. Diese könnten teilweise in tiefe Schichten durchreißen und groß werden. Exponierte Verkehrswege könnten stark gefährdet sein, heißt es weiter. 

Zudem seien einzelne Nass- und Gleitschneelawinen möglich. „Dies besonders an Böschungen und Grashängen unterhalb von rund 1800 Meter.“ „Die Verhältnisse für Wintersport abseits gesicherter Pisten bleiben allgemein sehr gefährlich“, betonen die Experten.

Lesen Sie auch:
Direkt unterhalb der Bahntrasse ging die Lawine in Serfaus ab.
AT-Alert ausgelöst
Von Lawine erfasst: Mann (41) in Klinik verstorben
21.02.2026
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
21.02.2026
Heikle Lage in Tirol
Lawinenserie: Vier Tote und viele Schwerverletzte
20.02.2026

„Negativlawinen unbedingt melden“
Um unnötige Sucheinsätze zu vermeiden, sei es wichtig, auch Negativlawinen zu melden, appellierte indes das Land Tirol. „Wer Negativlawinen – also einen Lawinenabgang bei dem niemand zu Schaden kommt – beobachtet, sollte diese unbedingt unverzüglich der Leitstelle Tirol melden.“ Die Meldung von Negativlawinen sei telefonisch über den Notruf 144, den Alpinnotruf 140 oder über die SOS-EU-Alp-App möglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
22.02.2026 07:59
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
448.177 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.061 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
154.616 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1548 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1262 mal kommentiert
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1038 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf