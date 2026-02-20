Salzburg bekommt eine neue Fahrrad-Flotte

Mit einem Rad-Leihsystem soll der Verkehr in der Stadt noch heuer ergänzt werden. Die E-Bikes sind bereits in vielen Städten erprobt. Allerdings hat das Angebot auch seinen Preis. Lohnt sich das wirklich?
Das ,S-Bike’ ist als Ergänzung im Nahverkehr vorgesehen, erklärt Samuel Felbermair. „Die Räder sind nicht für lange Touren oder ganztägige Ausleihen gedacht“, sagt der Fahrradkoordinator der Stadt. Über 60 Stationen sollen heuer im Stadtgebiet und daran angrenzend entstehen. Langfristig sollen weitere Stationen dazu kommen.
Verleiher ist der Anbieter Lime, der unter anderem in Paris, London und Klosterneuburg ähnliche Konzepte offeriert. Das System funktioniert via App. Aber auch eine Karte soll es geben, sodass Nutzer nicht auf ein Smartphone angewiesen sind. Die Fahrräder können nur an Stationen angemietet und zurückgegeben werden. Stehen die Räder nicht in der Station, läuft die Ausleihgebühr weiter – das soll den Vorteil haben, dass die Räder nicht irgendwo stehen und Fußgänger oder Autofahrer behindern.
E-Bikes sind leicht zu bedienen und komfortabel
Autofahrer müssen sich nicht fürchten: „Die Stationen sind in etwa acht bis zehn Meter groß und es werden insgesamt im ganzen Gebiet potenziell fünf Pkw-Stellplätze wegfallen.“
Die „Krone“-Redakteurin hat den Prototyp ausprobiert: Die Sitzhöhe ist mit zwei Handgriffen eingestellt. Der E-Antrieb schaltet sich automatisch dazu.
Für Klimaticket- und Netzkarten-Besitzer sind die ersten 30 Minuten kostenlos. Für alle anderen werden 3 Euro fällig – ein stolzer Preis: Eine Hin- und Rückfahrt kostet dadurch mit 6 Euro mehr als ein Tagesticket für den Obus (derzeit 5,20 Euro).
