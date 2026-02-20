Salzburg bekommt eine neue Fahrrad-Flotte

Verleiher ist der Anbieter Lime, der unter anderem in Paris, London und Klosterneuburg ähnliche Konzepte offeriert. Das System funktioniert via App. Aber auch eine Karte soll es geben, sodass Nutzer nicht auf ein Smartphone angewiesen sind. Die Fahrräder können nur an Stationen angemietet und zurückgegeben werden. Stehen die Räder nicht in der Station, läuft die Ausleihgebühr weiter – das soll den Vorteil haben, dass die Räder nicht irgendwo stehen und Fußgänger oder Autofahrer behindern.