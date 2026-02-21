Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Wiener auf Diegos Spur

„Wir haben Leo am Platz, Maradona auf der Wolke“

Fußball International
21.02.2026 18:30
Das Bombonera steht auf der „Bucket-List“ vieler Fußball-Fans.
Das Bombonera steht auf der „Bucket-List“ vieler Fußball-Fans.(Bild: Rainer Bortenschlager)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Der Wiener Fußball-Berater Bernd Fisa wandelt auf Maradonas Spuren – sein Herz schlägt blau-weiß. Die „Krone“ ließ der einstige Berater von FIFA-Boss Sepp Blatter in die unglaubliche Fußballwelt Argentiniens eintauchen. Und erklärte warum Österreich für Messi & Co. als WM-Gegner nicht mehr als eine Randnotiz ist ... 

0 Kommentare

„Der Mann hatte Tränen in den Augen. Das war für mich berührend.“
Eine willkürliche Begegnung mit einem Taxifahrer in Buenos Aires bleibt Bernd Fisa in ewiger Erinnerung.

Der Fußball-Berater erfüllte sich am Wochenende seinen Bubentraum und besuchte eine Partie der Boca Juniors – und zwar im altehrwürdigen „la Bombonera“ (die Pralinenschachtel). „Als ich dem Herrn davon erzählte habe, brachen bei ihm alle Dämme. Er ist seit Kindheitstagen Vollblut-Fan des Klubs, hatte aber noch nie das nötige Kleingeld für einen Stadionbesuch. Bewegend.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
21.02.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
444.482 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.932 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.335 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1538 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1037 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Wiener auf Diegos Spur
„Wir haben Leo am Platz, Maradona auf der Wolke“
La Liga im Ticker
JETZT LIVE: Osasuna gegen Real Madrid!
Deutsche Bundesliga
LIVE: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund
Deutsche Bundesliga
Gregerl trifft für Augsburg – Bayern stolpert fast
Money, money, money
Heikler Poker! Wie viel ist Laimer Bayern wert?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf