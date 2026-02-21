„Wir haben Leo am Platz, Maradona auf der Wolke“

Der Wiener Fußball-Berater Bernd Fisa wandelt auf Maradonas Spuren – sein Herz schlägt blau-weiß. Die „Krone“ ließ der einstige Berater von FIFA-Boss Sepp Blatter in die unglaubliche Fußballwelt Argentiniens eintauchen. Und erklärte warum Österreich für Messi & Co. als WM-Gegner nicht mehr als eine Randnotiz ist ...
„Der Mann hatte Tränen in den Augen. Das war für mich berührend.“
Eine willkürliche Begegnung mit einem Taxifahrer in Buenos Aires bleibt Bernd Fisa in ewiger Erinnerung.
Der Fußball-Berater erfüllte sich am Wochenende seinen Bubentraum und besuchte eine Partie der Boca Juniors – und zwar im altehrwürdigen „la Bombonera“ (die Pralinenschachtel). „Als ich dem Herrn davon erzählte habe, brachen bei ihm alle Dämme. Er ist seit Kindheitstagen Vollblut-Fan des Klubs, hatte aber noch nie das nötige Kleingeld für einen Stadionbesuch. Bewegend.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.