Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gastpatienten-Streit

Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin

Niederösterreich
22.02.2026 05:30
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten aus Niederösterreich.(Bild: upixa - stock.adobe.com)
Porträt von Lukas Lusetzky
Porträt von Petra Weichhart
Von Lukas Lusetzky und Petra Weichhart

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker schießt in der Causa Gastpatienten scharf gegen die niederösterreichische Landesregierung mit Johanna Mikl-Leitner. Von dort hagelt es nun ebenfalls harsche Kritik.

0 Kommentare

Der Gastpatienten-Streit dauert noch bis 2028“, polterte gestern in der „Krone“ Wiens SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Kompromissbereit zeigte er sich nicht, denn grundsätzlich sei jede Landesregierung für die Bewohner ihres Bundeslandes verantwortlich. Ob ihn eine in Niederösterreich laufende Unterschriftenaktion zum Umdenken ermuntern kann?

Der von Hacker vom Zaun gebrochene Streit um die Versorgung von sogenannten Gastpatienten – also Menschen aus Niederösterreich und dem Burgenland – in Wiener Spitälern sorgte dafür, dass ein Niederösterreicher mit Unterstützung der Landesregierung geklagt hat. Wiederum sehr zum Unverständnis von Hacker: „Ich finde irritierend, dass die Frau Landeshauptfrau mit niederösterreichischem Steuergeld eine Klage gegen ein anderes Bundesland unterstützt, anstatt sich um die Spitalsversorgung ihrer Bevölkerung zu kümmern“, wie er in der „Krone“ erklärte.

Landesrat Anton Kasser reagiert scharf auf Angriffe.
Landesrat Anton Kasser reagiert scharf auf Angriffe.(Bild: Attila Molnar)

Gleichzeitig erhöht sich aber der Druck auf die Verantwortlichen aus Wien auch durch eine Unterschriftenaktion. Nach nur einer Woche haben in NÖ bereits mehr als 10.000 Bürger auf Gastpatienten.at die landesweite Unterschriftenaktion „Schluss mit Blockieren. Wien muss operieren!“ unterstützt. „Mehr als 10.000 Unterschriften – das ist nicht nur eine Zahl, das ist ein kraftvolles Zeichen für Gerechtigkeit“, so Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer der VPNÖ. Denn die niederösterreichischen Landsleute würden nicht verstehen und auch nicht akzeptieren, dass der Wohnsitz darüber entscheiden soll, wer operiert wird und wer warten muss.

Verträge sind einzuhalten
„Krankheit kennt keine Landesgrenzen und medizinische Versorgung darf keine Frage des Meldezettels sein. Es kann niemand ernsthaft erklären, warum ein ausländischer Sozialhilfeempfänger mit Wiener Meldezettel schneller einen Operationstermin bekommt als eine niederösterreichische Pensionistin, die jahrzehntelang ins Gesundheits- und Sozialsystem eingezahlt hat. Das widerspricht jedem Hausverstand, jeder Logik und jedem Sinn für Gerechtigkeit“, erklärt Zauner. Er sieht die Unterschriften als „unüberhörbares Signal an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Immerhin verzichte NÖ auf 500 Millionen Euro jährlich für die Behandlung von Gastpatienten. „Schluss mit dem Blockieren, die Verträge sind einzuhalten – alles andere ist unmenschlich, Herr Hacker!“, poltert Zauner.

Lesen Sie auch:
Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ)
Krone Plus Logo
Hacker im Interview
Gastpatienten-Streit: Keine Lösung vor 2028!
21.02.2026
Operation abgesagt
Erste Gastpatienten-Klage gegen Wien liegt nun vor
07.02.2026

Scharfe Kritik aus Niederösterreich 
Auch Landesrat Anton Kasser reagiert scharf auf die Angriffe gegen die Landeshauptfrau und sich selbst: „Wenn Stadtrat Hacker nicht dazu bereit ist, den nächsten Finanzausgleich gemeinsam mit uns vorzubereiten, und nicht damit aufhört, getrennte Wartelisten zu führen, dann ist das eine traurige Nachricht für die Menschen in diesem Land. Gleichzeitig verweigern wir uns einer vorzeitigen Lösung nicht. Wenn jedoch geltendes Recht einseitig und ohne Konsequenzen aufgekündigt werden kann, muss man sich fragen, in welchem Land wir leben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
22.02.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
447.948 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
237.983 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
154.383 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1547 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1037 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf