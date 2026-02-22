Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin

Gleichzeitig erhöht sich aber der Druck auf die Verantwortlichen aus Wien auch durch eine Unterschriftenaktion. Nach nur einer Woche haben in NÖ bereits mehr als 10.000 Bürger auf Gastpatienten.at die landesweite Unterschriftenaktion „Schluss mit Blockieren. Wien muss operieren!“ unterstützt. „Mehr als 10.000 Unterschriften – das ist nicht nur eine Zahl, das ist ein kraftvolles Zeichen für Gerechtigkeit“, so Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer der VPNÖ. Denn die niederösterreichischen Landsleute würden nicht verstehen und auch nicht akzeptieren, dass der Wohnsitz darüber entscheiden soll, wer operiert wird und wer warten muss.