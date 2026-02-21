„Vorbild, Inspiration und richtig coole Socke“

LIVE: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund
Deutsche Bundesliga
Michaela Dorfmeister lud am Freitag Abend zu ihrer großen Feier „20 Jahre Doppel-Olympiasiegerin“. Das Land Niederösterreich um Johanna Mikl-Leitner, viele Sportgrößen und Gäste ließen die Ski-Ikone in Wien hochleben. Auch ihre Familie war beim besonderen Anlass natürlich live dabei.
Freudentränen. Die zwei Goldenen um den Hals und spezielle Momente – vor dem Film über ihren Triumphzug in Turin 2006 gab’s um Michi Dorfmeister dichtes Gedränge. „Schön, dass so ein erlesener Kreis gekommen ist, das wird eine lustige Runde und länger dauern“, lachte die Legende gegenüber der „Krone“ bei ihrer „20 Jahre Doppel-Olympiasiegerin“-Feier...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.