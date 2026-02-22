Weil‘s der einzige Weg ist, wieder zu leben

Dujmovits kommt aus einem südburgenländischen Örtchen, das eher für Ruhe als für große Olympiaträume steht. In Sulz, wo der höchste „Hügel” gerade einmal 228 Meter hoch ist, sind Berge eher ein Fremdwort. Trotzdem entdeckt Julia in den Winterurlauben ihre Leidenschaft fürs Snowboarden. Doch ein Ausflug sollte ihr dabei fast zum Verhängnis werden. In der Tragödie von Kaprun im Jahr 2000 starben zahlreiche Menschen durch einen Brand in einer Standseilbahn. Die damals 13-Jährige gehörte zu den wenigen aus ihrem Team, die überlebten. Viele ihrer Freunde fuhren aber an diesem Tag in den Tod. „Wenn ich mit der Julia von damals reden könnte, würde ich ihr sagen, dass sie in ein paar Monaten wieder aufs Board steigen wird. Weil es der einzige Weg ist, wieder zu leben.”