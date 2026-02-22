Vorteilswelt
Nie mehr rauchen

Berauscht vom Nikotin-Spray statt von der Tschick

Kärnten
22.02.2026 06:03
Das Nikotin-Spray soll mein Verlangen nach der Tschick lindern. Ja – tut es – aber mit dem ...
Das Nikotin-Spray soll mein Verlangen nach der Tschick lindern. Ja – tut es – aber mit dem plötzlichen Schluckauf hab’ ich nicht gerechnet.(Bild: Elena Überbacher)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Tag drei und vier ohne Zigarette: Der Körper verlangt nach Ersatz, der Kopf nach Ablenkung. Zwischen Heißhunger, teuren Nikotinhelfern und überraschenden Nebenwirkungen – „Hicks“

Nach dem süßen Verlangen des Vorabends gilt am dritten Tag die Kunst der Ablenkung. Dass ich dermaßen süchtig nach Zigaretten bin, war mir wirklich nicht bewusst. Schon in der Früh wird mir klar: Der bevorstehende Tag wird ein Zuckerschlecken – im wahrsten Sinne des Wortes. Marmeladenbrot, hier ein Stückchen Schokolade, daneben Chips – der Griff zum Essen ist exorbitant.

Schluckauf statt entspannendem Nebel 
Gleich am Vormittag versuche ich, mich abzulenken. Das Bügeleisen, kombiniert mit einer Doku, lässt meine Gedanken schweifen… doch dann plötzlich: Ich MUSS eine rauchen. Ich atme zweimal durch und entscheide mich, anstatt zur Tschick zu greifen, in die Apotheke zu fahren.

Ersatzprodukte sind wirklich nicht billig. Kaugummis, Pflaster und Spray kosten zusammen rund 110 Euro. Egal – ich habe mir ja bereits rund 24 Euro gespart. Fazit: Ob das Pflaster hilft, kann ich nicht genau beurteilen, und vom Kaugummi wird mir schlecht. Doch der Endgegner ist das Nikotin-Spray: Zwei kleine Sprühstöße in den Rachen reichen – und sofort setzt Schluckauf ein.

68 Zigaretten...

...hätte ich seit meiner Abstinenz geraucht. Somit habe ich rund 24 Euro gespart. 

„Mir ist irgendwie schwindelig“
Es brennt den Hals entlang, Tränen drücken sich aus meinen Augen. Was meine Arbeitskollegen amüsiert, ist für mich eine kurze Qual. Doch die Neugier überwiegt, und mein Nichtraucher-Kollege Alex will es wissen. Auch ihn überrascht das Spray. Nach zehn Minuten die Erkenntnis: „Mir ist irgendwie schwindelig – aber es ist nicht unangenehm.“

Im Spätdienst merke ich, wie schwer es mir fällt, mich zu konzentrieren. Das Lesen der Texte fällt mir schwer, und der präfrontale Kortex ist – wie soll ich sagen – wirklich etwas high.

Das „Management-Zentrum“ meines Gehirns gleicht einem Becken-schlagendem Affen – die „tamischen fünf Minuten“ lassen grüßen. Der vierte Tag verläuft bislang relativ unspektakulär – doch am Abend ruft eine Geburtstagsparty: Ich schaffe das! 

Kärnten
22.02.2026 06:03
Kärnten

