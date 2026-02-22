Berauscht vom Nikotin-Spray statt von der Tschick

Ersatzprodukte sind wirklich nicht billig. Kaugummis, Pflaster und Spray kosten zusammen rund 110 Euro. Egal – ich habe mir ja bereits rund 24 Euro gespart. Fazit: Ob das Pflaster hilft, kann ich nicht genau beurteilen, und vom Kaugummi wird mir schlecht. Doch der Endgegner ist das Nikotin-Spray: Zwei kleine Sprühstöße in den Rachen reichen – und sofort setzt Schluckauf ein.