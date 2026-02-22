Berauscht vom Nikotin-Spray statt von der Tschick

Tag drei und vier ohne Zigarette: Der Körper verlangt nach Ersatz, der Kopf nach Ablenkung. Zwischen Heißhunger, teuren Nikotinhelfern und überraschenden Nebenwirkungen – „Hicks“
Nach dem süßen Verlangen des Vorabends gilt am dritten Tag die Kunst der Ablenkung. Dass ich dermaßen süchtig nach Zigaretten bin, war mir wirklich nicht bewusst. Schon in der Früh wird mir klar: Der bevorstehende Tag wird ein Zuckerschlecken – im wahrsten Sinne des Wortes. Marmeladenbrot, hier ein Stückchen Schokolade, daneben Chips – der Griff zum Essen ist exorbitant.
Schluckauf statt entspannendem Nebel
Gleich am Vormittag versuche ich, mich abzulenken. Das Bügeleisen, kombiniert mit einer Doku, lässt meine Gedanken schweifen… doch dann plötzlich: Ich MUSS eine rauchen. Ich atme zweimal durch und entscheide mich, anstatt zur Tschick zu greifen, in die Apotheke zu fahren.
Ersatzprodukte sind wirklich nicht billig. Kaugummis, Pflaster und Spray kosten zusammen rund 110 Euro. Egal – ich habe mir ja bereits rund 24 Euro gespart. Fazit: Ob das Pflaster hilft, kann ich nicht genau beurteilen, und vom Kaugummi wird mir schlecht. Doch der Endgegner ist das Nikotin-Spray: Zwei kleine Sprühstöße in den Rachen reichen – und sofort setzt Schluckauf ein.
...hätte ich seit meiner Abstinenz geraucht. Somit habe ich rund 24 Euro gespart.
„Mir ist irgendwie schwindelig“
Es brennt den Hals entlang, Tränen drücken sich aus meinen Augen. Was meine Arbeitskollegen amüsiert, ist für mich eine kurze Qual. Doch die Neugier überwiegt, und mein Nichtraucher-Kollege Alex will es wissen. Auch ihn überrascht das Spray. Nach zehn Minuten die Erkenntnis: „Mir ist irgendwie schwindelig – aber es ist nicht unangenehm.“
Im Spätdienst merke ich, wie schwer es mir fällt, mich zu konzentrieren. Das Lesen der Texte fällt mir schwer, und der präfrontale Kortex ist – wie soll ich sagen – wirklich etwas high.
Das „Management-Zentrum“ meines Gehirns gleicht einem Becken-schlagendem Affen – die „tamischen fünf Minuten“ lassen grüßen. Der vierte Tag verläuft bislang relativ unspektakulär – doch am Abend ruft eine Geburtstagsparty: Ich schaffe das!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.