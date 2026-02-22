Lügen und Betrügen: So skrupellos sind die Eliten

Sie täuschen, sie lügen und betrügen – und manche schrecken auch vor Menschenhandel und Mord nicht zurück. Was sie antreibt, ist die Lust an der Macht; große Hybris und Skrupellosigkeit. Sie pfeifen auf Recht und Ordnung und stellen sich über das Gesetz. Der Fall Epstein zeigt erstmals belegt, wie schrankenlos und rechtsfrei agiert wird. Und wie alle miteinander verbunden sind.