Tost: „Keine Änderung ohne Beschwerden erlebt“

Startschwierigkeiten, extra langsam gefahrene Kurven zum Akku-Aufladen – die neuen Autos stehen schon in der Kritik. Tost wischt dies beiseite: „Die Probleme bei den Tests waren mehr oder weniger Software-Themen, da bin ich zuversichtlich“, verrät der 70-Jährige. Und: „Ich hab noch keine Reglementänderung ohne Beschwerden der Fahrer erlebt. Aber das sind die Besten der Welt, die passen sich dann auch schnell an.“