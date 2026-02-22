Freiburg gegen Gladbach ab 15.30 Uhr LIVE

Heidenheim gegen Stuttgart ab 19.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
23. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga. Freiburg empfängt Borussia Mönchengladbach. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Seit der Winterpause hat Freiburg alle vier Partien im Europa-Park Stadion gewonnen – alle mit jeweils einem Tor Differenz. Die einzige Heimniederlage der Saison kassierten die Breisgauer am 1. Spieltag der Bundesliga gegen den FC Augsburg (1:3 am 23. August 2025).
Dazu kommt eine Ungeschlagen-Serie! Der SC Freiburg ist gegen Mönchengladbach seit neun Spielen ungeschlagen, so lange wie nie zuvor. Und: Mönchengladbach ist seit sechs Spielen sieglos. Von den vergangenen neun Partien wurde nur eine gewonnen (am 16. Spieltag mit 4:0 gegen Augsburg).
