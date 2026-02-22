Freiburg gegen Gladbach ab 15.30 Uhr LIVE

Dazu kommt eine Ungeschlagen-Serie! Der SC Freiburg ist gegen Mönchengladbach seit neun Spielen ungeschlagen, so lange wie nie zuvor. Und: Mönchengladbach ist seit sechs Spielen sieglos. Von den vergangenen neun Partien wurde nur eine gewonnen (am 16. Spieltag mit 4:0 gegen Augsburg).