Unsere Medaillenhoffnungen für den letzten Tag

Bob:

Nach dem Unfall des Quartetts um Jakob Mandlbauer, Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi und Daniel Bertschler bleibt nur noch ein Team für die letzten beiden Läufe im Vierer übrig. Für Österreich ab 10 Uhr im Einsatz: Markus Treichl, Sascha Stepan, Markus Sammer, Kristian Huber.