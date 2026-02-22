Unsere Medaillenhoffnungen für den letzten Tag

Heidenheim gegen Stuttgart ab 19.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Finale bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina! Darf Rot-Weiß-Rot eine weitere Medaille bejubeln? Das sind unsere Athleten und Athletinnen ...
Skilanglauf:
Teresa Stadlober startet um 10 Uhr über 50 Kilometer in die Loipe und jagt Edelmetall im Massenstart.
Bob:
Nach dem Unfall des Quartetts um Jakob Mandlbauer, Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi und Daniel Bertschler bleibt nur noch ein Team für die letzten beiden Läufe im Vierer übrig. Für Österreich ab 10 Uhr im Einsatz: Markus Treichl, Sascha Stepan, Markus Sammer, Kristian Huber.
Mit den Tickern von sportkrone.at sind Sie wie gewohnt live dabei. Wir wünschen einen spannenden und vor allem erfolgreichen letzten Olympia-Tag!
