Tottenham gegen Arsenal ab 17.30 Uhr LIVE

27. Spieltag in der Premier League: Tabellenführer Arsenal ist bei Tottenham gefordert. Mit sportkrone.at sind Sie ab 17.30 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Am Mittwoch patzte Arsenal bei Schlusslicht Wolverhampton und musste sich mit einem Remis begnügen.
Die Spurs liegen in der Tabelle im letzten Drittel und mühen sich mehr schlecht als recht durch die Saison, doch Arsenal ist gewarnt: Tottenham ist trotz Krise immer wieder für überraschende Siege gut.
