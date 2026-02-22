Crystal Palace gegen Wolverhampton ab 15 Uhr LIVE

Heidenheim gegen Stuttgart ab 19.30 Uhr LIVE
27. Spieltag in der Premier League: Crystal Palace empfängt die Wolverhampton Wanderers. Mit sportkrone.at sind Sie ab 15 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Am vergangenen Spieltag musste sich das Team von Oliver Glasner gegen Burnley trotz 2:0-Führung noch mit 2:3 geschlagen geben.
Gegen das abgeschlagene Schlusslicht sollte heute ein Sieg herausschauen. Doch Palace ist gewarnt: Am Mittwoch knöpften die Wanderers Tabellenführer Arsenal beim 2:2 spät einen Punkt ab.
