Heidenheim gegen Stuttgart ab 19.30 Uhr LIVE

St. Pauli gegen Werder Bremen 17.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
23. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga. Heidenheim empfängt Stuttgart. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Heidenheim hat nach 22 Bundesliga-Spieltagen nur 13 Punkte auf dem Konto. Mit einer solchen Ausbeute hat in Zeiten der Drei-Punkte-Regel noch nie eine Mannschaft den Klassenerhalt geschafft. Dazu kommt: Der Tabellenletzte nach dem 22. Spieltag ist in den letzten zehn Jahren immer abgestiegen – zuletzt rettete sich der VfB Stuttgart 2014/15 noch.
Stuttgart holte nach der Winterpause in der Bundesliga 16 von 21 möglichen Punkten (fünf Siege, ein Remis) und kehrte am letzten Wochenende auf einen Champions-League-Platz zurück.
