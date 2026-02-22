Heidenheim gegen Stuttgart ab 19.30 Uhr LIVE

Heidenheim hat nach 22 Bundesliga-Spieltagen nur 13 Punkte auf dem Konto. Mit einer solchen Ausbeute hat in Zeiten der Drei-Punkte-Regel noch nie eine Mannschaft den Klassenerhalt geschafft. Dazu kommt: Der Tabellenletzte nach dem 22. Spieltag ist in den letzten zehn Jahren immer abgestiegen – zuletzt rettete sich der VfB Stuttgart 2014/15 noch.