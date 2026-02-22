Viererbob der Herren ab 10 Uhr LIVE

Entscheidung im olympischen Viererbob-Bewerb in Cortina: Die Läufe drei und vier gehen ab 10 Uhr über die Bühne – mit sportkrone.at sind Sie live dabei (siehe Ticker unten).
Hier gibt es den Liveticker:
Nach einem kapitalen Fehler am Start des ersten Laufs am Samstag ist Markus Treichl im Medaillenrennen als Zehnter nach zwei Läufen zurück. Sein Rückstand auf die Podestränge beträgt eine halbe Sekunde, drei deutsche Schlitten mit Johannes Lochner an der Spitze liegen voran.
Der Steirer Jakob Mandlbauer stürzte mit seiner Crew in Lauf zwei, wurde nach 15 Minuten per Trage geborgen und ins Krankenhaus Codovilla gebracht. Der 27-Jährige ist nach Rang 21 im Auftakt-Heat nach Kurve 9 umgekippt und fast bis ins Ziel gerutscht. Die Anschieber Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi, Daniel Bertschler kletterten aus dem Bob. Mandlbauer blieb angeschlagen liegen.
Der Olympia-Debütant wurde von ÖOC Chief Medical Bernhard Unterkofler erstversorgt, war ansprechbar und konnte Arme, Körper und Kopf bewegen. Er war am vergangenen Wochenende im Zweier 21. geworden.
