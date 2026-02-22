Viererbob der Herren ab 10 Uhr LIVE

Der Steirer Jakob Mandlbauer stürzte mit seiner Crew in Lauf zwei, wurde nach 15 Minuten per Trage geborgen und ins Krankenhaus Codovilla gebracht. Der 27-Jährige ist nach Rang 21 im Auftakt-Heat nach Kurve 9 umgekippt und fast bis ins Ziel gerutscht. Die Anschieber Sebastian Mitterer, Daiyehan Nichols-Bardi, Daniel Bertschler kletterten aus dem Bob. Mandlbauer blieb angeschlagen liegen.