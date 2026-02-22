St. Pauli gegen Werder Bremen 17.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
23. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga. St. Pauli empfängt Werder Bremen. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Das Duell zwischen St. Pauli und Bremen ist für beide Mannschaften die Chance, mit einem Sieg wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Werder gewann keines der letzten zwölf Bundesliga-Spiele (vier Remis und acht Niederlagen), St. Pauli nur eines der letzten acht (drei Remis und vier Niederlagen).
St. Paulis einziger Bundesliga-Sieg gegen Bremen gelang im allerersten Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte: Am 6. August 1977 gab es zu Hause einen 3:1-Erfolg (Dietmar Demuth schnürte dabei einen Doppelpack per Strafstoß).
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.