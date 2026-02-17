Schwere Kollision zwischen Sattelzug und Linienbus

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Sattelzug kam es am Montagabend im Gemeindegebiet von Schörfling. Ein 32-jähriger serbischer Staatsangehöriger fuhr dabei gegen 18.40 Uhr mit einem Sattelzug von der Westautobahn kommend über die Ausfahrt Schörfling in Richtung Lenzing. Bei der Kreuzung mit der Schörflinger Landesstraße hielt er sein Fahrzeug vor der Stopptafel an.