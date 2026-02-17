Schwere Kollision zwischen Sattelzug und Linienbus

Einen heranfahrenden Linienbus dürfte der Lenker eines Sattelzuges am Montagabend in Schörfling (OÖ) schlichtweg übersehen haben. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Busfahrerin schwer und ein Fahrgast leicht verletzt wurden.
Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Sattelzug kam es am Montagabend im Gemeindegebiet von Schörfling. Ein 32-jähriger serbischer Staatsangehöriger fuhr dabei gegen 18.40 Uhr mit einem Sattelzug von der Westautobahn kommend über die Ausfahrt Schörfling in Richtung Lenzing. Bei der Kreuzung mit der Schörflinger Landesstraße hielt er sein Fahrzeug vor der Stopptafel an.
Herannahenden Bus übersehen
Er setzte seinen Sattelzug ausgerechnet dann wieder in Bewegung, als ein Linienbus aus Richtung Schörfling herannahte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 58-jährige deutsche Buslenkerin aus Ottnang schwer und ein 37-jähriger Fahrgast leicht verletzt wurden.
Die Buslenkerin musste vom Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden, während die 37-Jährige mit der Rettung ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht wurde. Der Sattelzug-Fahrer blieb unverletzt.
