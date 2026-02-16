Vorteilswelt
Premier Sharif in Wien

Stocker lobte Rückführung von Pakistanis

Außenpolitik
16.02.2026 17:23
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Montag seinen pakistanischen Amtskollegen, Shehbaz Sharif, empfangen (siehe Video oben). Auf der Plattform X lobte er anschließend die Zusammenarbeit bei der Rückführung von Pakistanis, deren Asylanträge abgelehnt wurden.

0 Kommentare

„Ich schätze (...) unsere effektive Zusammenarbeit im Bereich Migration und Rückführungen“, schrieb der Kanzler auf Englisch. Stocker und Sharif haben laut dem Bundeskanzleramt vereinbart, die Kooperation bei der Rückkehr von Pakistanis fortzusetzen, mit Fokus auf die freiwillige Rückkehr. Pakistan ist eines der Hauptherkunftsländer von Asylwerbenden in Österreich.

Auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern würden sich gut entwickeln. Hier gebe es aber noch „beachtliches, ungenütztes Potenzial“, schrieb Stocker weiter. Die beiden Politiker trafen sich nach einem bilateralen Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen aus Österreich und Pakistan, um auszuloten, wo die Handelspartnerschaft vertieft werden könnte. Zwischen Jänner und November 2025 sind die Exporte nach Pakistan um 2,6 Prozent auf 82,6 Millionen Euro gestiegen. Beispiele sind Maschinen, elektrotechnische Waren und Holz. Die Importe aus Pakistan haben sich im selben Zeitraum um 19,2 Prozent auf 346,8 Millionen Euro erhöht.

Hier sehen Sie das Posting von Christian Stocker:

„Gerade wirtschaftlich ist Pakistan ein Partner mit großem Zukunftspotenzial, das wollen wir heben. Ich werde meinen Beitrag leisten, heimischen Unternehmen neue Türen zu öffnen und unserer Exportwirtschaft zusätzliche Chancen zu bieten“, sagte Stocker.

Das Treffen mit dem ÖVP-Politiker sei „überaus herzlich und produktiv“ gewesen, schrieb Sharif auf der Plattform X. Man wolle die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen weiter stärken, darunter im Gastgewerbe, bei Handel und Investitionen, in der Bildung, IT und im Gesundheitswesen. Zuvor schrieb er, dass er unter anderem auch mit dem Büro der Vereinten Nationen und der Internationalen Atomenergie-Organisation in Wien in Kontakt treten möchte.

Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Für April ist eine österreichische Wirtschaftsmission nach Karachi und Islamabad geplant. Österreich und Pakistan haben 1956 diplomatische Beziehungen aufgenommen.

Außenpolitik
16.02.2026 17:23
