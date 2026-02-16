Stocker lobte Rückführung von Pakistanis

Auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern würden sich gut entwickeln. Hier gebe es aber noch „beachtliches, ungenütztes Potenzial“, schrieb Stocker weiter. Die beiden Politiker trafen sich nach einem bilateralen Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen aus Österreich und Pakistan, um auszuloten, wo die Handelspartnerschaft vertieft werden könnte. Zwischen Jänner und November 2025 sind die Exporte nach Pakistan um 2,6 Prozent auf 82,6 Millionen Euro gestiegen. Beispiele sind Maschinen, elektrotechnische Waren und Holz. Die Importe aus Pakistan haben sich im selben Zeitraum um 19,2 Prozent auf 346,8 Millionen Euro erhöht.



