Mann wollte mit geladener Schrotflinte zum Kapitol

Polizeichef: „Wer weiß, was passiert wäre ...“

Die Waffe war den Angaben zufolge geladen – das Motiv des Mannes ist noch unklar. Die beiden Kammern des US-Parlaments – der Senat und das Repräsentantenhaus – haben aktuell keine Sitzungswoche. Aus diesem Grund war das Kapitol vergleichsweise leer. Dennoch gab sich der Chef der Kapitol-Polizei erleichtert: „Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir keine Beamten hier gehabt hätten.“