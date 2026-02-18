Trotz Olympia-Anschieberin nicht reif für Cortina
„Krone“-Selbstversuch
Von Jamaika über Rio und St. Pölten nach Cortina – Christania Williams startet am Freitag als Anschieberin im Bob von Kati Beierl in ihre ersten Winterspiele. Als Ex-Leichtathletin ist sie Quereinsteigerin. Grund genug für „Krone“-Reporter Chris Hauke, sie zuvor zum Vergleich herauszufordern. Bei dem sich zeigte, dass ein Quereinsteig gar nicht so einfach ist . . .
„Bring die Knie ordentlich rauf, nicht am Bob abstützen, nicht davonkommen lassen!“, hagelt es beim ersten Versuch des „Krone“-Reporters Anweisungen von Christania Williams. Es ist das Aufwärmen für ein ungewöhnliches Duell vor den Olympischen Spielen. Dort startet die gebürtige Jamaikanerin im Zweier-Bob. Der Weg dorthin war ebenso ungewöhnlich.
