Schnee: Chaos auf Straßen, Lawinengefahr am Berg!

Auch am Dienstag ging es für viele Pendler, Schüler und Co. auf Schneefahrbahn in die Arbeit oder zur Schule. Die Bedingungen auf den Straßen waren teilweise wieder gefährlich. Auf der L286 Ladiser Straße im Bezirk Landeck drohte etwa ein Fahrzeug abzustürzen. „Auf der B180 Reschenstraße blieben immer wieder Lastwagen hängen“, hieß es von der Tiroler Verkehrspolizei auf „Krone“-Nachfrage.