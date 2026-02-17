Vorteilswelt
Erhöhte Vorsicht

Schnee: Chaos auf Straßen, Lawinengefahr am Berg!

Tirol
17.02.2026 08:57
Die Räumdienste stehen im Dauereinsatz. Auf den Bergen herrscht große Lawinengefahr.
Die Räumdienste stehen im Dauereinsatz. Auf den Bergen herrscht große Lawinengefahr.(Bild: Land Tirol (Webcam), Peter Freiberger)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Teils ergiebige Schneefälle sorgten auch am Faschingsdienstag in der Früh für Probleme auf den Tiroler Straßen. Es kam zu Behinderungen, Unfällen und auch Sperren. Teils herrschte auch wieder Kettenpflicht. Auf den Bergen lauert indes wieder der „Weiße Tod“. Die Lawinengefahr ist groß!

Auch am Dienstag ging es für viele Pendler, Schüler und Co. auf Schneefahrbahn in die Arbeit oder zur Schule. Die Bedingungen auf den Straßen waren teilweise wieder gefährlich. Auf der L286 Ladiser Straße im Bezirk Landeck drohte etwa ein Fahrzeug abzustürzen. „Auf der B180 Reschenstraße blieben immer wieder Lastwagen hängen“, hieß es von der Tiroler Verkehrspolizei auf „Krone“-Nachfrage.

Lkw-Unfall, Lawinen-Sprengungen
Auch auf der L236 Mötzer Straße im Bezirk Imst sorgte Schneefahrbahn für Probleme – die Polizei berichtete gegen 8 Uhr von einem Lkw-Unfall und einer Sperre. Die B188 Paznauntalstraße musste wegen Lawinen-Sprengungen kurzzeitig gesperrt werden.

Schneefahrbahn am Arlbergpass.
Schneefahrbahn am Arlbergpass.(Bild: Land Tirol (Webcam))
Winterliche Bedingungen auch auf der Fernpassstraße.
Winterliche Bedingungen auch auf der Fernpassstraße.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Am Fernpass und am Pass-Thurn herrschten in der Nacht bzw. in den Morgenstunden noch Kettenpflicht. Am Arlbergpass, der Tirol und Vorarlberg verbindet, galt diese auch noch am Vormittag.

Generell herrschen auf vielen Tiroler Verkehrsverbindungen winterliche Bedingungen – die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht!

Lawinengefahrenstufe 4 auf Bergen
Erhöhte Vorsicht ist weiterhin auch auf den Bergen geboten! Die Lawinengefahrenstufe 4 – große Gefahr – wird laut Land aufgrund der anhaltenden Niederschläge auf weitere Regionen ausgeweitet. Betroffen sind zusätzlich die Ammergauer Alpen Süd, Grieskogelgruppe, Samnaungruppe, Kaunergrat, Kühtai-Geigenkamm, Sellrain-Alpeiner Berge, Glockturmgruppe, Weißkugelgruppe, Gurgler Gruppe sowie die Stubaier Alpen Mitte.

Die Infografik zeigt die fünf Warnstufen der Lawinengefahr mit Beschreibung der Schneedecke und der Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung. Stufe 1 steht für geringe Gefahr mit stabiler Schneedecke, Stufe 5 für sehr große Gefahr mit instabiler Schneedecke und zahlreichen spontanen Lawinen. Quelle: lawinen.at.

Ebenfalls Lawinenwarnstufe 4 gilt weiterhin in den Regionen Lechtaler Alpen, Mieminger Gebirge, Allgäuer Alpen Ost, Karwendelgebirge West, Verwallgruppe sowie Silvrettagebirge Ost.

„Sehr gefährliche Situation“
„Lawinen können derzeit sehr leicht ausgelöst werden, spontane Lawinenabgänge sind zu erwarten. Diese können groß werden, in den Hauptniederschlagsgebieten sind vereinzelt auch sehr große Lawinen möglich. Beobachtungen aus dem Gelände sowie bereits abgegangene Lawinen bestätigen die aktuell sehr gefährliche Situation“, warnt Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Männer nicht verletzt
Wintersportler von Lawine erfasst und mitgerissen
16.02.2026
Mehrere Verletzte
Absturz, Salto und Kollisionen im Schneetreiben
16.02.2026
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
16.02.2026

Der viele Neuschnee und die starken Verfrachtungen durch den Wind würden zu einer äußerst instabilen Schneedecke führen. „Besonders gefährlich sind auch die Auslaufbereiche großer Lawinen, die unbedingt gemieden werden sollten“, betont der Experte.

Tirol
17.02.2026 08:57
Tirol

