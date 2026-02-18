Die finsterste Nacht für den Wintersport

Am Mittwoch vor 20 Jahren standen bei den Olympischen Spielen von Turin Carabinieri in den Quartieren von Österreichs Langläufern und Biathleten. Skandal oder Komplott? Die Bilder der Doping-Razzia gingen um die Welt. Der damalige ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel geht auch zwei Jahrzehnte danach noch resolut auf die Verbal-Barrikade.