Pioneers Vorarlberg vor Spiel der letzten Chance

„Do or die“ heißt es heute für die Pioneers Vorarlberg! Gewinnen die Feldkircher ihr Heimspiel gegen die Black Wings aus Linz nicht, endet die Saison am 1. März mit dem Heimspiel gegen den HC Bozen wieder einmal bereits nach dem Grunddurchgang.
„Wir geben nicht auf, schauen von Spiel zu Spiel“, antwortet Pioneers-Kapitän Kevin Macierzynski auf die Frage, wie groß die Motivation im Team noch sei, die Minichance zu wahren und doch noch die Qualifikation für die Pre-Playoffs klarzumachen. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“
Fakt ist: Die lästigen Fragen zu den Pre-Playoffs könnten sich nach dem heutigen Heimspiel gegen die Black Wings Linz (19.30) endgültig erledigt haben. Denn bei einer Niederlage wären die zehntplatzierten Oberösterreicher in den letzten fünf Runden auch rechnerisch nicht mehr einzuholen, die Pioneers wie schon in der Premierensaison 2022/23, sowie in der Spielzeit 2024/25 nach dem Grunddurchgang raus.
So viele Gegentore wie nie
Was kein Wunder wäre. Bisher holte die Crew von Coach Johannes Nygard in 42 Partien gerade mal neun Siege in der regulären Spielzeit. Zum Vergleich: In der Vorsaison waren es schon 13, ein Jahr zuvor sogar 15. Schlechter war man nur in der Debütsaison, wo es im gesamten Grunddurchgang nur acht Siege nach 60 Minuten zu feiern gab.
Einer der Gründe: Noch nie bekamen die Pioneers so viele Gegentore Nach 42 Runden sind es bereits 161. Selbst vergangene Saison waren es nach 48 Spieltagen nur 151. Mit 101 erzielten Toren ist man in der Offensive zwar stärker, aber nicht stark genug.
Kelly Greenbank ist da
Will man also die allerletzte Hoffnung aufs Pre-Playoff am Leben erhalten, braucht es heute einen Sieg – wie im letzten Duell in Linz. Da gewann man 5:3. „Wir müssen so spielen wie damals – auf unsere Chancen warten und sie dann eiskalt ausnutzen“, gibt Macierzynski – dem heute auch VEU Feldkirch-Legende Kelly Greenbank in der Vorarlberghalle auf die Füße schauen wird -die Devise aus.
