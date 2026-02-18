Pioneers Vorarlberg vor Spiel der letzten Chance

Kelly Greenbank ist da

Will man also die allerletzte Hoffnung aufs Pre-Playoff am Leben erhalten, braucht es heute einen Sieg – wie im letzten Duell in Linz. Da gewann man 5:3. „Wir müssen so spielen wie damals – auf unsere Chancen warten und sie dann eiskalt ausnutzen“, gibt Macierzynski – dem heute auch VEU Feldkirch-Legende Kelly Greenbank in der Vorarlberghalle auf die Füße schauen wird -die Devise aus.