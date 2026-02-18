„Sie hat schon eine Reife, die viele nie erlangen“

Der erste Grand-Slam-Titel für Österreich bei den Juniorinnen, beim ersten Anlauf im Hauptfeld eines WTA-Turniers gleich der Marsch bis ins Finale, der Vorstoß auf Rang 153 der Weltrangliste – das Jahr 2025 war für Lilli Tagger ein unvergessliches. Eines, das sie selbst in dieser Form nicht erwartet hatte. Und beim Auftakt 2026 knüpfte sie nahtlos daran an, ist als Nummer 114 der Welt bereits auf dem Sprung in die Top 100.